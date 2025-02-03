Врачи в Истре спасли пенсионера, упавшего с крыши дома

Специалисты Истринской больницы спасли пожилого мужчину, который упал с крыши дома, когда расчищал снег. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 65 лет, упавший с высоты более 5 м. Состояние пациента оценивалось как тяжелое. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, перелом шести ребер, травму легкого и разрыв левого главного бронха.

Мужчину экстренно направили на операцию и подключили его к аппарату ИВЛ. Специалисты дренировали и санировали полость грудной клетки, восстановили целостность поврежденных органов, установили сломанные ребра в правильное положение.

Операция прошла успешно. После нее на протяжении двух недель пациент проходил восстановительное лечение. Сейчас он уже выписан.

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