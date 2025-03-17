Врачи в Истре удалили пациентке 20-сантиметровый желчный пузырь
Желчный пузырь размером 20 см удалили у пациентки в больнице Истры
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты Истринской клинической больницы удалили пациентке желчный пузырь размером 20 см. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение обратилась жительница, которая жаловалась на боли в правом подреберье и горечь во рту. Врачи установили, что у пациентки «отключенный желчный пузырь». Так называют состояние, при котором вклиненный в шейку желчного пузыря камень закупоривает его просвет и блокирует отток желчи.
В результате медики направили женщину на операцию. В ходе вмешательства врачи удалили желчный пузырь лапароскопическим способом. Он наполовину был заполнен крупными камнями.
Операция длилась два часа и прошла успешно. Пациентка быстро восстановилась и уже на третьи сутки была выписана на амбулаторное наблюдение.
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