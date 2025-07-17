Врачи в Коломне спасли мужчину, который от испуга проглотил стоматологический инструмент

Специалисты Коломенской больницы спасли мужчину, который на приеме у стоматолога от испуга проглотил один из инструментов. О необычном случае из практики врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 45 лет, который жаловался на колющие боли в области шеи, ощущение инородного тела в горле и затруднение прохождения пищи.

В ходе обследования врачи обнаружили в пищеводе пациента К-файл — стоматологический инструмент, необходимый для обработки зубных каналов перед пломбированием.

Мужчина рассказал, что до этого был на приеме у стоматолога. Во время процедуры у него сработал резкий глотательный рефлекс.

Медики аккуратно извлекли инструмент из гортани, используя специальные щипцы. По их словам, пациенту повезло — данный инструмент очень острый и мог повредить слизистую ЖКТ. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали.

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