Врачи в Коломне спасли мужчину, который от испуга проглотил стоматологический инструмент
В Коломенской больнице спасли мужчину, проглотившего инструмент стоматолога
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Специалисты Коломенской больницы спасли мужчину, который на приеме у стоматолога от испуга проглотил один из инструментов. О необычном случае из практики врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение обратился житель в возрасте 45 лет, который жаловался на колющие боли в области шеи, ощущение инородного тела в горле и затруднение прохождения пищи.
В ходе обследования врачи обнаружили в пищеводе пациента К-файл — стоматологический инструмент, необходимый для обработки зубных каналов перед пломбированием.
Мужчина рассказал, что до этого был на приеме у стоматолога. Во время процедуры у него сработал резкий глотательный рефлекс.
Медики аккуратно извлекли инструмент из гортани, используя специальные щипцы. По их словам, пациенту повезло — данный инструмент очень острый и мог повредить слизистую ЖКТ. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали.
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