Врачи в Коломне спасли женщину с кровотечением из-за опухоли в мочеточнике

Врачи Коломенской больницы успешно прооперировали женщину со сложной опухолью в мочеточнике. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жительницу в возрасте 63 лет с кровотечением из мочевыводящих путей. Выяснилось, что причиной является опухоль в мочеточнике.

Провести женщину стандартную операцию по удалению почки и мочеточника было невозможно: у пациентки была крайняя степень ожирения и хроническая болезнь почек 3 стадии. Операция привела бы к тяжелой почечной недостаточности и необходимости пожизненного гемодиализа. Тогда врачи решили провести органосохраняющую и малотравматичную операцию. Специалисты выполнили лапароскопическую резекцию пораженного участка мочеточника и создали новый сегмент мочеточника из стенки мочевого пузыря.

Операция прошла успешно. Уже на следующий день женщина смогла ходить. На данный момент она выписана на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности регулярного прохождения профилактических медосмотров.