Врачи в Коломне удалили пациентке опухоль головного мозга размером с куриное яйцо
В Коломенской больнице спасли женщину с крупной опухолью головного мозга
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты нейрохирургического отделения Коломенской больницы спасли женщину с крупной опухолью в головном мозге. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение экстренно поступила жительница в возрасте 54 лет. Ночью она почувствовала острую головную боль, а затем у нее произошел судорожный приступ.
Во время обследования на основании черепа пациентки обнаружили объемное образование размером с куриной яйцо. Женщину направили на операцию.
В ходе хирургического вмешательства врачи провели трепанацию черепа и удалили опухоль. Гистологическое исследование показало, что это менингиома — доброкачественное образование оболочек головного мозга.
Операция длилась четыре часа и прошла успешно. Жительница чувствует себя хорошо и уже выписана.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что открытие на территории региона новых медицинских учреждений помогает спасать жизни людей.