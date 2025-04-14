Врачи в Коломне удалили пациентке опухоль головного мозга размером с куриное яйцо

Специалисты нейрохирургического отделения Коломенской больницы спасли женщину с крупной опухолью в головном мозге. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно поступила жительница в возрасте 54 лет. Ночью она почувствовала острую головную боль, а затем у нее произошел судорожный приступ.

Во время обследования на основании черепа пациентки обнаружили объемное образование размером с куриной яйцо. Женщину направили на операцию.

В ходе хирургического вмешательства врачи провели трепанацию черепа и удалили опухоль. Гистологическое исследование показало, что это менингиома — доброкачественное образование оболочек головного мозга.

Операция длилась четыре часа и прошла успешно. Жительница чувствует себя хорошо и уже выписана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что открытие на территории региона новых медицинских учреждений помогает спасать жизни людей.