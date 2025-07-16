Врачи в Красногорске помогли семье, попавшей в больницу из-за раненого бельчонка

Специалисты Красногорской больницы помогли семье, контактировавшей с детенышем белки. Жителей вакцинировали от бешенства, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Жительница Красногорска в возрасте 22 лет обнаружила в Опалиховском лесопарке раненого бельчонка, который выпал из гнезда. Девушка отнесла животное домой и вместе с бабушкой и дедушкой накормила его. После этого она доставила зверька в ветеринарную клинику.

Ветеринар осмотрел детеныша и уточнил, как проходило его кормление. Выяснилось, что в процессе произошло ослюнение пальцев жителей. Семье настоятельно рекомендовали как можно скорее обратиться за медпомощью.

В Красногорской больнице семье провели первый этап антирабической иммунопрофилактики. Также жители поддерживают связь с ветеринаром, который наблюдает за состоянием бельчонка. Если в течение десяти дней у него появятся симптомы бешенства, семье придется пройти полный курс вакцинации.

Жителей Подмосковья призвали не контактировать с дикими животными. Помимо бешенства они могут переносить клещей.

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