Врачи в Красногорске провели ребенку уникальную операцию на сердце без разрезов

Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля в Красногорске провели ребенку уникальную операцию на сердце без разрезов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила девочка в возрасте 12 лет, которая жаловалась на учащенное сердцебиение, потемнение в глазах и потерю сознания. Еще в детстве пациентке поставили диагноз синдром Вольфа-Паркинсона-Вайта. При этой патологии в сердце есть дополнительный проводящий путь между предсердиями и желудочками. В результате импульс циркулирует по кругу и вызывает учащенное сердцебиение.

Врачи провели девочке высокотехнологичную операцию. Через микропрокол в бедре они ввели в сосуды тонкие катетеры-датчики и построили 3D-модель сердца с проблемным участком. После этого, используя второй катетер, они подали радиочастотный импульс и устранили лишний путь.

Сразу после операции сердце пациентки вернулось к правильному ритму, а приступы тахикардии и обмороки прекратились. На данный момент девочка выписана.

