Врачи в Красногорске спасли девочку, которая приняла ванну с телефоном и получила удар током

В ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли ребенка, который принял ванну с подключенным к сети телефоном и получил удар током. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила девочка в возрасте 14 лет с электротравмой. Выяснилось, что дома ребенок принимал ванну, используя телефон, подключенный к портативному зарядному устройству. Когда на провод попала вода, подростка ударило током.

Родители прибежали на крик дочери и обнаружили ее без сознания с телефоном на груди. На место незамедлительно была вызвана скорая помощь. В медучреждение ребенка доставили в состоянии средней тяжести.

На протяжении 15 минут у пациентки наблюдались эпизоды синкопальных состояний. Так называется внезапная кратковременная потеря сознания с утратой мышечного тонуса.

Девочку осмотрела бригада врачей. После этого ей обработали ожоги и госпитализировали в отделение кардиологии. Изменений в работе сердца специалисты не выявили. На текущий момент ребенок уже выписан, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации системы здравоохранения.