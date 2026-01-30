Врачи в Красногорске спасли молодого человека, у которого половой орган застрял в бутылке

В Подмосковье медики спасли молодого человека, у которого половой орган застрял в бутылке. О необычном случае из врачебной практики рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В больницу Красногорска на скорой был доставлен житель в возрасте 21 года с необычной проблемой. Юноша рассказал, что по неосторожности надел 1,5-литровую пластиковую бутылку на свой половой орган, а снять ее не вышло. В результате возник отек.

Состояние пациента было стабильным, но была необходима срочная операция, так как бутылка плотно сдавливала ткани, и снять ее без наркоза было невозможно.

Врачи экстренно прооперировали пациента под спинальной анестезией. Они аккуратно рассекли бутылку и освободили ткани. Операция прошла успешно, и кровообращение было восстановлено.

