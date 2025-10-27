Врачи в Красногорске спасли мужчину, который чуть не лишился пальца из-за сборки мебели

Врачи Красногорской больницы спасли мужчину, у которого практически сгнил палец на руке. Травма была получена во время сборки мебели. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 32 лет с воспаленным указательным пальцем. Собирая мебель, он поранился проволокой, но не обратился за профессиональной помощью и пытался залечить рану самостоятельно.

При обследовании у пациента выявили гнилостно-некротический сухожильный панариций. Выяснилось, что при получении травмы бактерии попали в специальную капсулу, в которой находится сухожилие со смазкой. В результате очень быстро развилось воспаление.

Если при подобной травме вовремя не получить помощь, произойдет быстрое распространение гноя, сильное сдавливание сосудов и гибель сухожилия. Человек может навсегда потерять способность сгибать палец. Кроме того, инфекция может перейти на ладонь или кисть и даже вызвать заражение крови.

Врачи незамедлительно направили пациента на операцию. В ходе нее они вскрыли очаг воспаления и удалили отмершие ткани. Оказалось, что капсула сустава основной фаланги уже сгнила и палец держался только на мягких тканях. Специалисты зафиксировали кости и провели пластику. Таким образом, образовавшийся дефект был полностью закрыт — и палец удалось сохранить. Двигательная функция пальца была сохранена на 70%.

