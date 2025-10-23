Врачи в Красногорске спасли пенсионерку, которая подавилась капустой и заработала пневмонию

Специалисты Красногорской больницы спасли пожилую женщину, которая подавилась капустой и заработала пневмонию. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница в возрасте 72 лет. Женщина жаловалась на жар, боли в животе и груди, сухой кашель.

Выяснилось, что ранее пенсионерка подавилась капустой. Несмотря на то, что ей удалось откашляться, спустя несколько дней ее состояние резко ухудшилось.

Пациентку тщательно обследовали. Оказалось, что кусок капусты попал в правый бронх. Из-за этого нарушилась очистительная функция легкого, что, в свою очередь, привело к скоплению большого количества вязкого секрета. В нем начали активно размножаться бактерии, что стало причиной развития гнойного эндобронхита и нижнедолевой пневмонии.

Врачи под эндотрахеальным наркозом удалили инородное тело и очистили дыхательные пути. После этого пациентке назначили курс антибиотиков. Через несколько дней ее самочувствие улучшилось, и она была выписана.

