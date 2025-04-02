Врачи в Красногорске удалили 19-летней девушке огромный желудочный камень
В Красногорской больнице помогли пациентке с крупным безоаром в желудке
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Специалисты Красногорской больницы помогли пациентке, у которой в желудке образовался огромный камень. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение обратилась девушка в возрасте 19 лет. Пациентка жаловалась на сильные боли в животе, тошноту и рвоту. Она отметила, что симптомы начались после приема препаратов для снижения массы тела.
В ходе обследования в желудке девушки обнаружили инородное тело размером 20 на 15 см и направили ее на операцию. Образование было удалено через небольшой разрез. Его направили на гистологическое исследование.
Операция прошла успешно. Сейчас девушка чувствует себя хорошо. В ближайшее время ее выпишут.
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