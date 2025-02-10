Врачи в Люберцах спасли мужчину весом 45 кг от голодной смерти

В учреждение обратился житель в возрасте 39 лет. Мужчина жаловался на отрыжку, постоянное чувство тяжести в желудке, боли и непроходимость пищи.

Выяснилось, что на протяжении 20 лет житель пытался лечить язвенную болезнь диетами и медикаментами, откладывая операцию. В результате рубцово-язвенная деформация стала причиной непроходимости. Из-за этого переваренная пища не поступала из желудка в кишечник. В свою очередь, это привело к растяжению желудка — он увеличился в два раза.

Пища не усваивалась, мужчина похудел до 45 кг и постоянно испытывал сильные боли. После того, как супруга поставила ему ультиматум, житель решился на хирургическое вмешательство и обратился за медицинской помощью.

В ходе операции врачи отделили от видоизмененной 12-перстной кишки головку поджелудочной железы, которая уже была вовлечена в рубцовую деформацию. Кроме того, медики удалили две трети желудка и восстановили непрерывность пищеварительного тракта.

Операция прошла успешно. Уже на вторые сутки пациент начал принимать пищу. При этом ее прием не сопровождался болями и вздутием живота, и мужчина мог есть с удовольствием. Процесс пищеварения и выделения полностью восстановились. Врачи прогнозируют, что дефицит массы тела восполнится примерно через полгода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Подмосковье закупят более 4,2 тыс. единиц нового медицинского оборудования.