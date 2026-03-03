Врачи в Люберцах спасли женщину, которой грозил инсульт из-за сосудистой петли
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Люберецкой больнице спасли пенсионерку, которой грозил инсульт из-за аномальной сосудистой петли. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение обратилась жительница в возрасте 70 лет. Женщина жаловалась на неустойчивую походку и головокружение при повороте головы — иногда до потери сознания.
Пациентку обследовали и выявили у нее петлевую деформацию сонной артерии, которая снабжает кровью головной мозг. При повороте головы артерия практически складывалась — это грозило развитием инсульта.
Женщину направили на операцию. В ходе хирургического вмешательства врачи удалили закрученный сегмент сосуда длиной 5 см, выпрямили сонную артерию и переместили ее в правильное анатомическое положение.
Операция длилась 2 часа. После нее пациентка несколько часов находилась в реанимации. Затем ее перевели в палату хирургического отделения.
На данный момент женщина выписана. У нее прошли головокружения и восстановилась походка.
