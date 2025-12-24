Врачи в Люберцах восстановили пациенту кровоснабжение ног, используя 50-сантиметровый искусственный сосуд

Врачи Люберецкой больницы успешно прооперировали 70-летнего мужчину с серьезным нарушением кровоснабжения в ногах. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на плановую операцию поступил пожилой мужчина, который из-за сильных болей в ногах не мог ходить. До этого ему диагностировали критическую ишемию нижних конечностей.

Для восстановления кровоснабжения хирурги соединили брюшную аорту с артериями нижних конечностей, используя 50-сантиметровый искусственный сосуд.

Как отметили в больнице, у пациента наблюдалась аномалия почки, из-за которой доступ к сосудам был закрыт. Врачам пришлось проложить трансплантат обходным путем. Кроме того, почку питали не две артерии, как обычно, а сразу пять. Все они были сохранены.

После операции у пациента восстановилось кровоснабжение и прошли боли. Сейчас мужчина готовится к выписке на амбулаторное лечение, его ждет курс реабилитации.

