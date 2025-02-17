Врачи в Люберцах впервые провели операцию по закрытию аневризмы сосудов головного мозга

Специалисты Люберецкой областной больницы спасли женщину с кровоизлиянием в мозг. Врачи впервые провели операцию по закрытию аневризмы сосудов головного мозга, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение ночью поступила жительница с головокружением, тошнотой, дезориентацией в пространстве и снижением чувствительности в руке. Обследование выявило у пациентки разрыв аневризмы. Женщине грозил летальный исход, и ее экстренно направили на операцию.

Через прокол в ноге хирурги доставили в поврежденную артерию специальные катетеры и установили микроспирали, чтобы закрыть полость аневризмы. Такая операция была проведена в Региональном сосудистом центре впервые.

После операции пациентку перевели в отделение нейрореанимации, где она провела четыре дня. Когда состояние стабилизировалось, женщина была переведена в общую палату. Там она находилась под наблюдением врачей еще пять дней. На данный момент жительница выписана.

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