Врачи в Мытищах извлекли из бронха пенсионерки куриную кость

Специалисты Мытищинской больницы помогли пожилой женщине, которая вдохнула куриную кость. Из этого в бронхах пациентки началось воспаление, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В медучреждение поступила жительница в возрасте 76 лет. Женщина жаловалась на кашель, затрудненное дыхание и боль в грудной клетке справа. Симптомы появились три месяца назад, однако пациентка не обращалась за медицинской помощью, думая, что дело в простуде.

В ходе обследования врачи выявили воспаление и инородное тело в правом бронхе. Женщину направили на операцию. Малоинвазивным методом медики извлекли инородное тело из дыхательных путей. Им оказалась куриная кость размером 1,5 см. После этого врачи провели санацию.

Предположительно, жительница вдохнула кость во время еды. За несколько месяцев она практически вросла в стенку бронха и перекрыла его просвет. Из-за этого у женщины развились гнойный бронхит и пневмония.

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