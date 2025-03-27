Врачи в Мытищах спасли мужчину, который внезапно потерял сознание, упал и сломал челюсть в трех местах

Специалисты Мытищинской больницы помогли мужчине, который по причине потери сознания упал и сломал челюсть в трех местах. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 35 лет с тяжелой травмой нижней челюсти. Выяснилось, что мужчина внезапно потерял сознание, упал с высоты своего роста на подбородок и сломал челюсть. В результате он не мог открыть рот и пережевывать пищу.

Врачи установили, что в результате падения у пациента пострадали суставные отростки, за счет которых подвижная кость лицевого скелета крепится к височным костям черепа. Мужчина был направлен на операцию.

Хирурги удалили мелкие осколки костей, восстановили и вернули на место головку сустава с помощью титановой пластины. Операция длилась три часа и прошла успешно. У пациента были восстановлены прикус, жевательные и речевые функции.

После операции мужчина провел неделю в стационаре, после чего был выписан на амбулаторное лечение.

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