Врачи в Мытищах спасли мужчину, у которого после падения лопнула артерия

Сосудистые хирурги Мытищинской больницы спасли мужчину, у которого в результате падения разорвалась артерия. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жителя в возрасте 60 лет с острой ишемией правой руки. Оказалось, что до этого он упал и ударился грудной клеткой. После этого у него начала неметь рука, появилась резкая боль и снизились подвижность и чувствительность конечности.

Пациенту провели УЗИ и ЭКГ. В ходе обследования у него выявили тромбоз подмышечной плечевой артерии и разрыв подключично-подмышечной артерии. Мужчину направили на операцию.

Врачи выполнили подключично-плечевое протезирование поврежденной артерии армированным протезом и извлекли тромбы. Также провели фасциотомию — при этой процедуре разрезается фасция, чтобы снять сжатие артерий.

Операция прошла успешно. После нее вернулись чувствительность и подвижность руки. Сейчас мужчина выписан, его ждет реабилитация.

