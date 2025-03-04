Врачи в Мытищах спасли женщину, которая не могла говорить из-за новообразования на шее

Специалисты Мытищинской больницы спасли женщину, которая с трудом говорила и глотала из-за крупного новообразования в области шеи. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, в учреждение поступила жительница в возрасте 86 лет, у которой выявили опухоль слюнной железы размером 5х4х5 см. Новообразование вызывало у пациентки боль: у женщины болели и голова, и ухо. Кроме того, ей было трудно говорить и глотать.

Врачи решили прооперировать пациентку, однако женщина не могла лечь из-за сердечной патологии — сразу начинала задыхаться. В результате врачи нашли нестандартное решение — прооперировали пациентку под местной анестезией. На протяжении всей операции женщина сидела.

Также в медучреждении помогли 55-летней женщине с зобом, диаметр которого составлял порядка 8 см. Пациентке восстановили дыхание и сохранили голос.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по привлечению врачей в учреждения региона.