Врачи в Наро-Фоминске помогли мужчине, у которого на ушах выросли «сережки»

Специалисты Наро-Фоминской больницы помогли мужчине, у которого на ушах выросли «сережки» — крупные атеромы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 53 лет. Он рассказал об образованиях в мочках своих ушей, которые росли на протяжении шести лет. Мужчина пытался их выдавить, но это только усугубило ситуацию.

Образованиями оказались атеромы — кисты подкожной сальной железы. Угрозу жизни и здоровью пациента они не представляли, но создавали косметический дефект.

Мужчину направили на операцию и успешно удалили атеромы. После этого были наложены практически незаметные швы. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали.

По словам врачей, чаще всего причинами возникновения атером становятся механические повреждения подкожной сальной железы. Нередко образования воспаляются и активно растут. Если вовремя не обратиться за помощью, может возникнуть необходимость полного удаления мочек ушей.

