Врачи в Наро-Фоминске удалили пациенту опухоль в форме куриной ножки

В Наро-Фоминской больнице мужчине удалили опухоль необычной формы

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

Специалисты Наро-Фоминской больницы удалили пациенту доброкачественную опухоль необычной формы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В Апрелевскую поликлинику обратился житель в возрасте 77 лет. Мужчина жаловался на боль в области грудной клетки, которая мучила его на протяжении почти 10 лет.

В ходе обследования у пациента выявили объемное образование в области грудной клетки, которое располагалось под подкожной жировой клетчаткой — на фасции мышц. По форме опухоль напоминала куриную ножку.

Мужчину направили на операцию, в ходе которой образование было полностью удалено. Гистологическое исследование показало, что опухоль доброкачественная — это было сосудистое новообразование гемангиома. На данный момент пациент уже выписан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность открытия новых больниц. По его словам, это помогает спасать жизни людей.

Актуально
Подмосковье
Министерство здравоохранения Московской области