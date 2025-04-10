Врачи в Наро-Фоминске удалили пациенту опухоль в форме куриной ножки

Специалисты Наро-Фоминской больницы удалили пациенту доброкачественную опухоль необычной формы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В Апрелевскую поликлинику обратился житель в возрасте 77 лет. Мужчина жаловался на боль в области грудной клетки, которая мучила его на протяжении почти 10 лет.

В ходе обследования у пациента выявили объемное образование в области грудной клетки, которое располагалось под подкожной жировой клетчаткой — на фасции мышц. По форме опухоль напоминала куриную ножку.

Мужчину направили на операцию, в ходе которой образование было полностью удалено. Гистологическое исследование показало, что опухоль доброкачественная — это было сосудистое новообразование гемангиома. На данный момент пациент уже выписан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность открытия новых больниц. По его словам, это помогает спасать жизни людей.