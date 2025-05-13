Врачи в Орехово-Зуево помогли родить женщине с тромбозом вен

Специалисты Орехово-Зуевской больницы помогли родить женщине с тромбозом вен малого таза и нижних конечностей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В региональный сосудистый центр учреждения поступила жительница в возрасте 34 лет на 38 неделе беременности. В ходе обследования у нее выявили компрессию нижней полой вены и общей полой вены слева. Это грозило женщине летальным исходом: резкое движение тромба при родах могло привести к мгновенной смерти.

Врачи приняли решение перевести пациентку в рентгеноперационную. Там ей провели операцию, в которой были задействованы восемь врачей и четыре медсестры, в том числе рентгенэндоваскулярные хирурги.

Медики сделали женщине кесарево сечение. Одновременно была проведена имплантация «Кава-фильтра». Это специальное устройство, которое помещают в нижнюю полую вену. Оно улавливает крупные тромбы, но при этом пропускает кровь.

Операция длилась час и прошла успешно. Развития тромбоэмболии легочной артерии удалось избежать. На свет появился здоровый мальчик с весом 3800 г и ростом 54 см. На данный женщина и ее ребенок уже выписаны домой.

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