Врачи в Орехово-Зуево удалили пациентке миому матки весом около 5 кг

Медики Орехово-Зуевской больницы удалили пациентке опухоль весом около 5 кг. О случае из практики врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница в возрасте 35 лет по направлению гинекологов. Выяснилось, что у нее образовалась миома матки, вес которой составлял порядка 5 кг.

Врачи экстренно направили пациентку на операцию. В связи с размером опухоли и расположением узлов могло произойти сильное кровотечение. Однако операция прошла успешно.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, в ближайшее время ее выпишут.

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