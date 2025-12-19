Врачи в Орехово-Зуево успешно прооперировали женщину с опухолью весом более 10 кг
В Орехово-Зуево врачи удалили женщине огромную кисту яичника диаметром 33 см
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты Орехово-Зуевской больницы успешно удалили пациентке огромную опухоль, вес которой превышал 10 кг. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В отделение хирургии поступила женщина в возрасте 59 лет, которая жаловалась на боли в животе. В ходе диагностики у нее выявили многокамерную кисту яичника диаметром 33 см и весом более 10 кг.
Опухоль заполнила собой почти всю брюшную полость и малый таз, что привело к сдавливанию внутренних органов. Пациентку направили на операцию.
В ходе операции медики установили, что киста не просто большая, но также плотно срослась с участком кишечника. Это значительно увеличило сложность и риски оперативного вмешательства, однако врачи справились с задачей и за два часа удалили кисту без каких-либо осложнений.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в чем заключается уникальность областных перинатальных центров.