Врачи в Подмосковье извлекли стеклянный осколок из спины подростка

В Раменскую больницу поступил 14-летний подросток с резаной раной спины после падения на свой рюкзак, в котором лежала стеклянная бутылка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что один осколок размером семь сантиметров на 3,5 сантиметра врезался в спину пациента в районе левой лопатки. Его расположение оценили с помощью компьютерной томографии и 3D-моделирования.

«Это было крайне важно, так как осколок находился около крупного подключичного сосудисто-нервного пучка, отвечающего за функции верхней левой конечности. Мальчику повезло, что инородное тело не прорезало межреберные промежутки и не приблизилось к сердцу», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.

По его словам, хирургам удалось безопасно извлечь осколок и этикетку от бутылки. Они также не допустили появления глубоких шрамов. Сейчас пациент уже вернулся к обычной жизни, его выписали домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.