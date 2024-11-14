Врачи в Подмосковье начали чаще выполнять высокотехнологичные операции

В 2024 году высокотехнологичные операции в Подмосковье провели 53 тысячам пациентов, это на 7% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Бесплатную высокотехнологичную медпомощь в больницах региона оказывают по 14 профилям, в том числе онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии и других. В рамках ВМП пациенты, в том числе и дети, получают оперативное лечение и консервативную терапию» — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Такую помощь в регионе оказывают в 38 медорганизациях, в нее входит оказание медицинской помощи с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. Получить ее можно бесплатно, по полису ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.