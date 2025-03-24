Врачи в Подмосковье помогли девочке, которая не могла ходить и говорить после ишемического инсульта

В НИКИ детства помогли девочке в возрасте 15 лет восстановиться после ишемического инсульта. О случае из практики врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В реабилитационное отделение учреждения доставили пациентку из Мытищ. Ребенок перенес инсульт и практически не мог двигать левой рукой и ногой, его речь была нарушена. Передвигалась девочка на инвалидной коляске.

Для маленькой пациентки разработали индивидуальную программу реабилитации. Уже после первого курса она смогла встать и начала передвигаться на ходунках.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, но еще продолжает курс восстановления в НИКИ детства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области введут семь новых подстанций и постов скорой помощи.