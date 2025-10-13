Врачи в Подмосковье помогли подростку с деформацией пальцев

Специалисты МОДКТОБ помогли девушке-подростку с деформацией пальцев, успешно прооперировав пациентку. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила девушка в возрасте 17 лет с клинодактилией. Это аномалия, при которой один или несколько пальцев деформированы и имеют клиновидную форму. У пациентка были деформированы мизинцы на обеих руках, из-за чего она не могла пользоваться столовыми приборами и письменными принадлежностями.

Сначала врачи прооперировали пациентке правую руку, восстановив анатомически верное строение пальца. Сейчас она чувствует себя удовлетворительно и была выписана на амбулаторное лечение. Через некоторое время ей проведут аналогичную операцию на левой руке.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ознакомился с выставкой инновационных технологий в педиатрии в рамках Съезда детских врачей области.