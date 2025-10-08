Врачи в Подмосковье помогли ребенку с тяжелой формой псориаза

Специалисты отделения ревматологии МОЦОМД помогли ребенку, страдавшему от тяжелой формы псориаза. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил мальчик в возрасте 1 года, у которого заболеванием было поражено все тело — голова, туловище и конечности. Первые признаки болезни у ребенка были замечены в возрасте 3 месяцев.

На момент поступления у пациента была сильно воспалена подкожная клетчатка вокруг пупка, возникло нагноение. Врачи назначили противовоспалительную терапию метотрексатом. В результате состояние кожи улучшилось на 50%, ушли сильные покраснения и отеки. Сейчас ребенок остается под наблюдением врачей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области развивается детское здравоохранение.