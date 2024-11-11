Врачи в Подмосковье помогли родить пациентке с циррозом печени

В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) направили беременную 40-летнюю женщину, которая жаловалась на плохое самочувствие и боялась угрозы прерывания беременности на фоне комплекса тяжелых заболеваний — цирроза печени, варикозного расширения вен пищевода, увеличения селезенки и другие. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы начали наблюдать пациентку на сроке 14-15 недель. Беременность протекала на фоне тяжелой анемии и угрозы кровотечения из расширенных вен пищевода. Женщина неоднократно проходила у нас стационарное лечение», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

По его словам, совместная работа враче позволила пациентке родить здорового сына. Его вес составил почти три тысячи граммов, рост — 48 сантиметров. Женщину и новорожденного уже выписали, за их состоянием будут наблюдать врачи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.