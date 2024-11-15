Врачи в Подмосковье помогли родить женщине с миомой матки

В Клинскую больницу поступила 43-летняя женщина с осложненной беременностью, до этого у нее также выявили миому матки незначительных размеров. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи решили не удалять миому, потому что операция могла навредить ребенку. Они продолжили наблюдать за патологией.

«При такой патологии женщина не могла родить ребенка естественным путем. Поэтому на сроке беременности 39 недель мы провели операцию кесарево сечение. На свет появился здоровый мальчик весом 3490 граммов и ростом 53 сантиметра», — рассказала заведующая роддомом Клинской больницы Анна Самко.

По ее словам, после этого хирургам удалось аккуратно удалить новообразование диаметром 10 сантиметров, оно оказалось доброкачественным. Врачи также сохранили пациентке орган, поэтому в будущем она сможет еще раз стать мамой. Сейчас женщину и ребенка уже выписали.

Напомним, что информацию о системе родовспоможения в регионе можно через интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.