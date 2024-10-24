Врачи в Подмосковье помогли стать матерью женщине с 12 операциями на мозге

В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) для ведения беременности направили 31-летнюю женщину с аномалией Арнольда-Киари, при которой происходит смещение ткани головного мозга в позвоночный канал. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что такое заболевание приводит к сдавлению спинного мозга и скоплению спинномозговой жидкости в черепной коробке, что вызывает боли в голове и спине, нарушение работы дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Пациентке уже сделали 12 нейрохирургических операций, что позволило ей избавиться от аномалии и стать мамой.

«Благодаря слаженной работе междисциплинарной команды специалистов и регулярным обследованиям, удалось избежать осложнений. В ходе естественных родов в положенный срок пациентка родила здорового мальчика весом 3590 граммов и ростом 50 сантиметров. Здоровье мамы и ребенка не вызывает опасений», — рассказала старший научный сотрудник Кетеван Ахвледиани.

Мать и ребенка уже выписали, они находятся под амбулаторным наблюдением специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.