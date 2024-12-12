Врачи в Подмосковье спасли четырехмесячного ребенка с герпетическим энцефалитом

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля экстренно поступил четырехмесячный мальчик, у которого наблюдались высокая температура, судороги и эпилептические припадки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что пациента транспортировала бригада Центра медицины катастроф из Ивановской области. Врачи выявили у него герпетический энцефалит — воспаление оболочки головного мозга на фоне инфицирования вирусом герпеса. Это может грозить серьезными повреждениями нервной системы и даже летальным исходом.

«Наши реаниматологи немедленно подключили ребенка к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Это позволило остановить повреждение клеток мозга и начать интенсивную терапию. Через три дня лечения противовирусными, противосудорожными и противовоспалительными препаратами ребенок пришел в сознание и начал самостоятельно дышать», — рассказала главный врач Татьяна Шаповаленко.

По ее словам, через некоторое время пациент уже мог самостоятельно есть и держать голову. Меньше чем через месяц врачи убедились в отсутствии вируса герпеса в организме ребенка. Теперь он чувствует себя хорошо, его уже выписали на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.