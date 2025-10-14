Врачи в Подмосковье спасли девочку, у которой из-за дегидратации начали разрушаться мышцы и отмирать ткани

Специалисты НИКИ детства спасли ребенка, у которого вследствие дегидратации начали распадаться мышцы и разрушаться ткани. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила девочка в возрасте 13 лет. Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое. У пациентки выявили крайне высокий уровень натрия в плазме крови — 181 ммоль/л при допустимых 145 ммоль/л. Также был выявлен высокий уровень миоглобина. Это белок, содержащийся в мышцах. В норме он может появляться только при изнурительных физических нагрузках.

По результатам обследований у пациентки выявили гипросмолярную дегидратацию. Из-за дефицита жидкости в организме развилась гипернатриемия, а затем — рабдомиолиз, при котором из-за разрушения мышц в кровь поступает большое количество миоглобина. Рабдомиолиз, в свою очередь, мог привести к острому повреждению почек. Помимо этого, ребенку грозило кровоизлияние в мозг или его отек.

Выяснилось, что во время поездки на поезде у девочки на фоне инфекционного гастроэнтерита началась многократная рвота. С учетом того, у ребенка был диагностирован аутизм, на фоне рвоты у него развился криз, который привел к психогенному нарушению глотания. В результате девочка не могла есть и пить и, как следствие, восполнить дефицит жидкости в организме. Это стало причиной серьезных осложнений.

Сначала врачи восполнили дефицит жидкости, на что потребовалось четыре дня. Также ребенку потребовалась консультация психиатра для коррекции поведения и восстановления глотательной функции. Через 10 дней пациентка начала пить воду, а затем и есть. Через две недели ее перевели в отделение эндокринологии для коррекции уровня глюкозы в крови. Сейчас она готовится к выписке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии детского здравоохранения в области.