Врачи в Подмосковье спасли девочку, у которой из-за дегидратации начали разрушаться мышцы и отмирать ткани
В Подмосковье спасли ребенка, у которого распадались мышцы и отмирали ткани
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты НИКИ детства спасли ребенка, у которого вследствие дегидратации начали распадаться мышцы и разрушаться ткани. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение поступила девочка в возрасте 13 лет. Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое. У пациентки выявили крайне высокий уровень натрия в плазме крови — 181 ммоль/л при допустимых 145 ммоль/л. Также был выявлен высокий уровень миоглобина. Это белок, содержащийся в мышцах. В норме он может появляться только при изнурительных физических нагрузках.
По результатам обследований у пациентки выявили гипросмолярную дегидратацию. Из-за дефицита жидкости в организме развилась гипернатриемия, а затем — рабдомиолиз, при котором из-за разрушения мышц в кровь поступает большое количество миоглобина. Рабдомиолиз, в свою очередь, мог привести к острому повреждению почек. Помимо этого, ребенку грозило кровоизлияние в мозг или его отек.
Выяснилось, что во время поездки на поезде у девочки на фоне инфекционного гастроэнтерита началась многократная рвота. С учетом того, у ребенка был диагностирован аутизм, на фоне рвоты у него развился криз, который привел к психогенному нарушению глотания. В результате девочка не могла есть и пить и, как следствие, восполнить дефицит жидкости в организме. Это стало причиной серьезных осложнений.
Сначала врачи восполнили дефицит жидкости, на что потребовалось четыре дня. Также ребенку потребовалась консультация психиатра для коррекции поведения и восстановления глотательной функции. Через 10 дней пациентка начала пить воду, а затем и есть. Через две недели ее перевели в отделение эндокринологии для коррекции уровня глюкозы в крови. Сейчас она готовится к выписке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии детского здравоохранения в области.