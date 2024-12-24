Врачи в Подмосковье спасли мужчину, на которого напал бык

В Солнечногорскую больницу поступил 46-летний мужчина, который получил множественные травмы после нападения быка во время работы, врачи выявили у него размозжение почки, осложненную травму шейного отдела позвоночника и неврологические симптомы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«После стабилизации состояния пациента в отделении реанимации, мы провели многокомпонентную операцию, в ходе которой две бригады хирургов одновременно устранили повреждения в разных зонах. Уролог — в почке, нейрохирурги — в шейном отделе позвоночника. <…> При вмешательстве применялись высокотехнологичное оборудование и методика оценки функционального состояния нервных волокон в режиме реального времени», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Роман Михайлов.

По его словам, операцию провели успешно. Специалистам удалось избавить пациента от неврологических нарушений, полностью восстановить движение в ногах и на 80% — в руках. Мужчина также прошел курс восстановительного лечения в отделении реабилитации Солнечногорской больницы, сейчас его выписали на амбулаторное лечение.

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