Врачи в Подмосковье спасли мужчину с раной головы, обнаруженного на улице

Во врачебную амбулаторию «Горки Ленинские» обратились прохожие, которые нашли на улице мужчину с раной головы в бессознательном состоянии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы сразу же вызвали бригаду скорой помощи, в ожидании которой остановили кровотечение и провели первичную хирургическую обработку раны, взяли анализ крови на уровень сахара, чтобы исключить гипо- или гипергликемическую кому, произвели замер артериального давления и электрокардиограмму для исключения сердечно-сосудистой патологии», — сказал заведующий амбулаторией «Горки Ленинские» Мурад Курбанмагомедов.

По его словам, вскоре пациент пришел в сознание. Он сообщил, что упал во время припадка из-за эпилепсии. Врачам удалось стабилизировать его жизненно важные показатели, после чего его передали сотрудникам бригады скорой помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.