Врачи в Подмосковье спасли новорожденного с непроходимостью пищевода

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил новорожденный, у которого наблюдалась врожденная непроходимость пищевода, что делает невозможным его кормление. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что при такой патологии ниже зоны слепого конца пищевода может образоваться свищ (маленькое соустье), соединяющий пищевод и трахею, что грозит развитием тяжелых форм пневмонии. Врачи провели ребенку операцию и восстановили правильную анатомию пищеварительного тракта.

Фото: [ пресс-служба Минздрава МО ]

«Теперь здоровью и жизни мальчика ничто не угрожает. <…> В настоящее время мы используем эффективные методы, которые позволяют проводить малотравматичные операции с минимальным вмешательством. После них дети быстрее и легче восстанавливаются», — рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

Ребенок уже прошел реабилитацию в стационаре, сейчас его выписали домой на амбулаторное лечение. Его развитие соответствует возрасту, теперь он находится на грудном вскармливании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.