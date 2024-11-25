Врачи в Подмосковье спасли новорожденного с врожденной кишечной непроходимостью

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил новорожденный мальчик, у которого наблюдалось систематическое срыгивание после кормления, врачи выявили у него врожденную непроходимость 12-перстной кишки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что данную патологию важно вылечить оперативно, чтобы ребенок не терял жидкость и электролиты. Кроме того, такое состояние может грозить развитием тяжелой формы пневмонии.

«При данной патологии накладывается анастомоз — кишка сшивается с одноименной кишкой в обход поджелудочной железы. Оперативное лечение проводилось лапароскопически через три миниатюрных прокола. <…> Ребенок будет жить нормальной жизнью без каких-либо последствий врожденного порока развития», — рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных, к. м. н. Михаил Рехвиашвили.

Сейчас мальчика уже выписали домой, теперь он питается и развивается соответственно возрасту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.