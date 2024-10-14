Врачи в Подмосковье спасли пациента с гигантской паховой грыжей

В Зарайскую больницу поступил 43-летний мужчина, который жаловался на боль в области паха, врачи выявили у него ущемление крупной пахово-мошоночной грыжи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Ущемление было сильным и объемным — примерно метр тонкой кишки провалился в мошонку. Консервативно вправить грыжу не удалось, поэтому понадобилась операция. В ходе хирургического вмешательства мы восстановили анатомическое расположение органов. Чтобы предотвратить рецидив грыжи выполнили пластику стенки живота с использованием сетчатого импланта», — рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Комаров.

По его словам, пациент мог бы лишиться части кишечника из-за его некроза, если бы обратился за медицинской помощью позже. Он добавил, что установленный имплант будет обеспечивать правильную поддержку органов и тканей.

Мужчину уже выписали под амбулаторное наблюдение хирурга. В дальнейшем он сможет вести нормальную жизнь с небольшими ограничениями, связанными с подъемом тяжестей.

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