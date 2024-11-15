Врачи в Подмосковье спасли пациентку с новообразованием нижнего века

В офтальмологическое отделение филиала № 2 Балашихинской больницы обратилась 93-летняя женщина, которая жаловалась на увеличенное в размерах новообразование нижнего века. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

По ее словам, новообразование часто воспалялось, вызывало покраснение окружающих тканей, болело при механическом воздействии и заставляло глаз слезиться. Врачи предположили, что такое поражение кожи произошло из-за царапины.

«Новообразование плотной текстуры увеличилось в размере почти до трех сантиметров, уходя корешком вглубь кожи. Пациентке назначили хирургическое лечение под большим увеличением операционного микроскопа. Операция прошла под местной анестезией», — рассказал врач-офтальмохирург Балашихинской больницы Александр Серпутько.

Теперь состояние пациентки стабилизировалась, дискомфорт на веке прошел. Ее уже выписали.

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