Врачи в Подмосковье спасли пациентку с «синдромом разбитого сердца»

В Пушкинскую больницу имени профессора Розанова поступила 70-летняя женщина, у которой наблюдались симптомы острой респираторной вирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи провели обследование и выяснили, что под них маскировалось редкое заболевание сердечной мышцы — синдром Такоцубо или «синдром разбитого сердца», который развивается на фоне стресса. Для него характерны временные нарушения функции сердечной мышцы.

«Как выяснилось, сначала пациентку беспокоила боль в руке, затем першение в горле. После у женщины появились боли в области шеи. В нашем случае диагноз был поставлен вовремя. Мы провели медикаментозное лечение с хорошим результатом», — рассказала врач-кардиолог Вероника Глушкова.

Сейчас жизни женщины ничего не угрожает, ее уже выписали на амбулаторное лечение. За ее состоянием будет наблюдать кардиолог.

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