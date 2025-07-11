Врачи в Подмосковье спасли подростка, который упал с гаража на железный прут

В МОДКТОБ спасли подростка, который упал с гаража на железный прут. Мальчик получил серьезную травму ноги, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жителя в возрасте 16 лет. Подросток прыгнул с гаража и приземлился бедром на острый прут железного забора. Прут вошел в ногу вплоть до седалищного нерва.

Врачи провели первичную обработку раны, а затем прооперировали подростка. В ходе хирургического вмешательства для закрытия раны была использована кожа пациента.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо. Его уже выписали на амбулаторное лечение.

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