Врачи в Подмосковье спасли ребенка с иглой в уретре

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил 11-летний мальчик, который жаловался на острую боль в мочеиспускательном канале, врачи обнаружили в его уретре семисантиметровую иглу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Иглу достали методом цистоскопии — высокотехнологичной методики без разрезов, используя специальные миниатюрные щипцы и мини-камеру. Этот подход значительно снижает травматичность оперативного вмешательства, ускоряет рубцевание и минимизирует риск возможных осложнений в мочеиспускательном канале», — рассказал заведующий отделением детской урологии-андрологии МОЦОМДа Андрей Суходольский.

Врач отметили, что в пубертатном возрасте дети могут проявлять повышенный интерес к изменениям своего тела на фоне гормональной перестройки организма, однако, иногда это может привести к подобным последствиям. Мальчика уже выписали, за его состоянием будут наблюдать врачи поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.