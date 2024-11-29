Врачи в Подмосковье удалили двухлетнему ребенку скопление лимфы на шее

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил двухлетний ребенок с асимметрией лица и шеи, врачи выявили у него лимфатическую мальформацию — доброкачественную опухоль. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы провели открытую операцию, которая продлилась 2,5 часа, и через небольшой разрез на шее с микроскопической точностью удалили новообразование», — сказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Игорь Овчинников.

По его словам, операция прошла успешно, сейчас ребенка уже готовят к выписке. Врачам удалось устранить асимметрию лица, поэтому в будущем ребенок мальчик сможет жить обычной жизнью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.