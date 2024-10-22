Врачи в Подмосковье удалили с плеча женщины опухоль размером с мяч для пилатеса
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В Зарайскую больницу поступила 56-летняя женщина, у которой было крупное новообразование плеча доброкачественного характера, размер которого был сопоставим с размером мяча для пилатеса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В течение нескольких месяцев пациентка консультировалась у различных специалистов и трижды проходила гистологическое исследование. После всех проверок она вернулась к нам с исключенной онкологией», — рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Комаров.
По его словам, хирурги приняли решение удалить новообразование, им удалось восстановить состояние плеча пациентки. Сейчас ее уже выписали домой под амбулаторное наблюдение хирурга.
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