Врачи в Подмосковье удалили у пациентки опухоль размером с тыкву
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В областной онкодиспансер обратилась 66-летняя женщина, которая пожаловалась на боль в животе, невозможность лежать на спине, тошноту и изжогу после приема пищи, затруднения с дыханием и мочеиспусканием, врачи выявили у нее крупную миому матки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В ходе операции мы удалили опухоль, которая достигла гигантских размеров — около 60 сантиметров в диаметре и весом 18 килограммов. Она сдавливала соседние органы и нарушала их функции. Гистология показала, что опухоль доброкачественная», — рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4 Ирина Карьгина.
По ее словам, ситуация могла закончиться трагически, если бы женщина не обратилась за медицинской помощью. Жительницам региона напомнили о необходимости регулярно проходить профилактический осмотр у акушера-гинеколога, даже если их ничего не беспокоит.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.