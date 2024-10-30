Врачи в Подмосковье удалили у пациентки опухоль размером с тыкву

В областной онкодиспансер обратилась 66-летняя женщина, которая пожаловалась на боль в животе, невозможность лежать на спине, тошноту и изжогу после приема пищи, затруднения с дыханием и мочеиспусканием, врачи выявили у нее крупную миому матки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.