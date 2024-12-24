Врачи в Подмосковье удалили у пожилой женщины 25-сантиметровую грыжу кишечника

В Люберецкую больницу поступила 88-летняя женщина, которая жаловалась на сильную боль в животе, врачи выявили у нее перитонит, образовавшийся из-за грыжи размером 25×25 см. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Женщина замечала деформацию живота из-за выпячивания грыжи, однако, до этого не обращалась к специалистам.

«Мы провели ультразвуковое и рентген-исследование: красный болезненный грыжевой мешок оказался многокамерным из нескольких ячеек, но самое страшное, что он повредил тонкий кишечник. Операция была двухэтапной. На первом этапе вмешательства мы удалили грыжу и почерневшие петли кишечника. Из-за перитонита нельзя было сразу восстановить целостность кишечника, поэтому временно мы установили лапаростому», — рассказал заведующий отделением хирургии Олег Голяков.

По его словам, после противовоспалительной антибактериальной терапии пациентке провели второй этап операции и восстановили целостность тонкого кишечника. Хирургические вмешательства прошли успешно, женщина прошла лечение в стационаре и уже вернулась домой.

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