Врачи в Подмосковье вернули мужчине с редким заболеванием возможность есть

В Реутовскую больницу поступил 62-летний мужчина, который жаловался на сильную боль в животе и невозможность принимать пищу, врачи выявили у него непроходимость 12-перстной кишки из-за редкого заболевания — дуоденальной кистозной дистрофии кишечника. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что данное заболевание предполагает образование кист в кишечнике, которые могут перекрывать просвет кишки и создавать ее непроходимость.

«Для восстановления проходимости верхнего отдела желудочно-кишечного тракта понадобилось удаление пораженной части 12-перстной кишки и части желудка. Поврежденные ткани восстановили с помощью имплантата из тонкой кишки. Также восстановили целостность общего желчного протока», — рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Кудрявцев.

Операция прошла успешно, мужчину уже выписали домой под амбулаторное наблюдение. Теперь ему нужно будет питаться дробно и не переедать.

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