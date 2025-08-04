Врачи в Подмосковье вернули зрение девушке, которая ослепла из-за сахарного диабета

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля помогли девушке, которая потеряла зрение из-за сахарного диабета. О случае из практики медиков рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 16 лет, ослепшая на фоне осложнения сахарного диабета 1-го типа. Случай был необычен тем, что пациентка полностью лишилась возможности видеть всего за три месяца.

Лечением девушки занялась мультидисциплинарная команда, в состав которой вошли офтальмохирурги и эндокринологи. Врачи провели факоэмульсификацию: удалили набухающий хрусталик и имплантировали интраокулярную линзу с углубленным фокусом.

Операция прошла успешно, и к пациентке вернулось зрение. При этом подобранная врачами линза не только устранила девушке катаракту, но и избавила ее от близорукости.

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